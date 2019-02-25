شاهد بث مباشر للسجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار 2019

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تقدم "بوابة الوفد"، لقرائها، خدمة البث المباشر لحفل توزيع حوائز الأوسكار 2019 لحظة بلحظة.
وتشهد الترشيحات العديد من الأفلام المميزة، ومن بينها الفيلم اللبناني "كفر ناحوم" الذي يترشح عن أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.
وفيما يلي قائمة بالترشيحات في الفئات
أفضل فيلم
"مولد نجمة" (ستار إز بورن)
"النائب" (فايس)
"روما" (روما)
"كتاب أخضر" (جرين بوك)
"كلانزمان الأسود" (بلاك كلانزمان)
"الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي)
"النمر الأسود" (بلاك بانثر)
"المفضلة" (ذا فيفوريت)
أفضل ممثل
برادلي كوبر، "مولد نجمة" (ستار إز بورن)
رامي مالك، "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي)
كريستيان بيل، "النائب" (فايس)
فيجو مورتنسن، "كتاب أخضر" (جرين بوك)
ويليم دافو، "على عتبة الخلود" (آت إترنيتيز جيت)
أفضل ممثلة
ليدي غغجا، "مولد نجمة" (ستار إز بورن)
جلين كلوز، "الزوجة" (ذا وايف)
أوليفيا كولمان، "المفضلة" (ذا فيفوريت)
ميليسا مكارثي، "هل يمكنك مسامحتي يوما؟" (كان يو إيفر فورجيف مي؟)
ياليتزا أباريسيو، "روما" (روما)
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