اليوم.. عزاء الفنان الراحل مصطفى الشامي بمصر الجديدة

تستقبل أسرة الفنان الكبير مصطفى الشامي، مساء اليوم الاثنين، العزاء في مسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة.
وكان رحل عن عالمنا صباح أمس الفنان مصطفىالشامي بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عن عمر يناهز الـ 74 عامًا.
ويذكر أن الفنان مصطفي الشامي كان له بصمة مميزة من الأعمال الفنية وأشهرها دور محافظ بورسعيد في فيلم "أبو العربي وصل" للفنان هاني رمزي، كما أنه حاصل علي الدكتوراه ويعمل أستاذا لمادة المحاسبة في جامعة الزقازيق.
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