خاص الفن - ماريو باسيل: ألوم الشعب ولا أؤمن بالمظاهراتمديحة كنيفاتي تكشف للفن عن رأيها بعمليات...

ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل ماريو باسيل رداً على سؤالنا له عما إذا كان يؤمن بالتغيير في السياسة بلبنان:"إذا أصبحنا شعباً واعياً في المستقبل وتثقفنا كفاية ممكن وأنا لم أعد ألوم السياسيين بل ألوم الشعب ولا أؤمن بالمظاهرات والتخريب وهناك قانون انتخاب وإذا كان الشعب واعياً سيعرف من ينتخب الأشخاص المناسبين لإصلاح البلد."

وعما إذا كان لديه نقمة على السياسيين كلهم أم على بعضهم فقال:"انا لدي نقمة على كل من يجيش الحرب والعنف والسلاح أنا شخص مسالم، Make love not war، وكل من يدعى للتفاهم وللمحبة والسلام بزقفلوا وحللي متل ما بدك".