مديحة كنيفاتي تكشف للفن عن رأيها بعمليات التجميل

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة السورية مديحة كنيفاتي استغرابها ممن يتحدثون عن عمليات التجميل وكأنها تهمة يحاسب عليها القانون والشرع.

وقالت لموقعنا: بغض النظر إن كنتُ أجريت تجميلاً أم لا، فإنني لا أرى الموضوع يحتاج إلى تلك الهالة الكبيرة المسلطة عليه، لأن اهتمام أي صبية في العالم بنفسها أمر عادي جداً.

وأكدت أنها تؤيد عمليات التجميل إن كان الشكل يحتاج إلى تحسين نحو الأفضل، بعيداً عن التقليد.

درامياً، صورت كنيفاتي دورها في مسلسل "أحلى الأيام"، بينما تصور حالياً مشاهدها في الجزء الثالث من "العاصوف"، على أن تلتحق لاحقاً بالجزء الرابع من مسلسل "بقعة ضوء" المقرر تصويره خلال الشهر المقبل.