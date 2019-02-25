خاص الفن- داليدا عياش: "أحب مشاركة المحبين بصور عائلية ولكن"

ميرنا وليد - بيروت - أشارت مصممة الأزياء داليدا عياش الى انها وزوجها الفنان رامي عياش ورغم انهما لا يرفضان نشر صور العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي الا انهما يحتفظان دائما بأمور خاصة لنفسيهما و تضيف في حديث خاص مع الفن: "احب ان اظهر نشاطات اقوم بها انا واولادي وانا ورامي من اجل محبة الناس ورغبتهم الدائمة بمشاهدة الصور والفيديوهات ومطالبتهم الا ان هنالك العديد من الامور احترم فيها الخصوصية".

على صعيد آخر يتابع رامي نجاح فيديو كليب قصة حب التي اصدرها بالفترة الاخيرة وهي تحصد نسبة استماع عالية ونجاح رائع.