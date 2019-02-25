خاص وبالفيديو- هذا ما قد يلجأ إليه أنس فخري

ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان أنس فخري ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، في برنامجها الأسبوعي " ما بدا هلقد "، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.

قال أنس إن الاعمال التي يكتبها لا تنفع للسوق لأنها ليست تجارية وشعبية وهو يكتبها من أجله وليس ليتاجر فيها، لكنه أكد انه يشعر أنه قد يلجأ الى الموسيقى التصويرية في يوم من الايام. وقال انه يعزف على العديد من الآلات الموسيقية التي تساعده في الكتابة.

لمعرفة كل ما قاله الفنان أنس فخري، يمكنكم متابعة المقابلة كاملة في الفيديو المرفق.