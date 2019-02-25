خاص وبالفيديو- هذا ما توقعه سمير طنب حول عودة ميريام فارس إلى التمثيل

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور سمير طنب عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "توقعات فنية".

وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الفنانة ميريام فارس، ويكشف عن مفاجأتها التمثيلية.

لمعرفة ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته للممثل عابد فهد، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.