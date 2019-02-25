نادين نجيم تكشف عن لوك شخصيتها في "خمسة ونص"

كشفت الفنانة نادين نجيم عن اللوك الذي ستظلّ به من خلال مسلسلها الرمضاني الجديد "خمسة ونص". ونشرت نادين صورة هي الاولى لها من مسلسل "خمسة ونص" وعلقت عليها "في كواليس التصوير". لوك نادين في خمسة ونص وحظيت الصورة بالكثير من التعليقات الإيجابية. مسلسل "خمسة ونص" سيعرض في الموسم الرمضاني 2019 وهو من بطولة نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار، ويشارك فيه عدد من النجوم من بينهم رفيق علي احمد ورولا حمادة، وكارن سلامة وغيرهم، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر وإنتاج الصباح للإعلام. Advertisements إقرئي أيضًا: رسمات ايلاينر من وحي نادين نجيم من هو مصمم نادين نسيب نجيم المفضل؟ استوحي مكياج يوم الحب من نادين نجيم

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