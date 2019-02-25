زينة بملابس النوم في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة المصرية زينة لجلسة خاصة بملابس النوم تم التقاطها داخل منزلها، دعما لمعجبة مغربية تدعى سناء، بدأت خطواتها الأولى نحو احتراف مهنة المكياج، وأكدت زينة أنها تخوفت بشدة من التجربة ولكنها اكتشفت أن هذه الصور هي الأقرب لقلبها.

زينة نشرت 7 صور لها بملابس النوم في خطوة غير معتادة منها عبر حسابها بموقع إنستقرام، ولكنها كشفت عن السر في تعليقها بقولها: لما ألاقي واحدة من الفانز بتوعي ..تبقي من اقرب أصدقائي وأختي كمان ..واشوفها بتحقق حلم من أحلامها انها تكون makeup artist وتاخد كورسات وتحاول تحقق حلمها...وأحاول أساعدها وانا من جوايا بقول معلش بقي ما انا بحبها حتي لو ماكياجها وحش او تقيل عكس مابحب عادي.

وتابعت قائلة: بس انه يطلع خفيف ومن اكتر المرات اللي حبيت فيها شكلي الحمد لله ...كنّا قاعدين في البيت وقلنا نجرب بلبس البيت طلعت الصور دي بجد تسلم ايدك المكياچ تحفه.

بنفس الوقت قامت المغربية سناء بنشر صور زينة وعلقت عليها قائلة: القمر الجميله النجمة الطيبه امبارح كنت فانز لزينة و اليوم انا بحقق حلمي و بعملها مكب مع انها قمر من غير مكياج و هي اصلا مبتحبش المكب و بركه انها خلتني احطلها حاجه خفة الدم و الطيبه و التواضع و فعلا زي ما كنت بشوفك لقيتك احلا و احلا و احلا و الي جاي احلا يا اطيب زينة بشكرك على دعمك لي دايما يا اجدع زينة.