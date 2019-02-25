الوليد الحلاني يفوز بلقب “ديو المشاهير”

متابعة بتجـــــــــــــــــرد: اختتِم الموسم الحالي من برنامج الغناء الخيري “ديو المشاهير” بفوز الوليد الحلاني باللقب، بعد منافسة جمعته بالممثل الكوميدي عباس جعفر وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا.
ومع انتزاع الوليد اللقب تكون التوقعات التي رجّحت فوزه منذ انطلاق البرنامج، لتمتّعه بقدرات صوتية مهمة ورثها عن والده فارس الغناء العربب عاصي الحلاني قد صدقت، متفوّقاً بها على منافسيه الـ 12.
ونال الحلاني مبلغ 30 ألف دولار تبرّع فيه لجمعية Ifight PID بهدف تقديم العون إلى الأطفال الذين يعانون مرض نقص المناعة.
وعزّز الحلاني موهبته الفنيّة واكتسب الخبرة والثقة من خلال مشاركته في البرنامج، فكان “ديو المشاهير” بمثابة الولادة الفنيّة له.
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