مصطفى الخاني: "محي الدين بن عربي" دفعني للاعتذار عن أيّ ظهور آخر برمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن النجم السوري مصطفى الخاني أنّه سيكتفي بالظهور في الموسم الدرامي المُقبل في مسلسل "محي الدين بن عربي" إخراج أحمد إبراهيم أحمد.

وبيّن في حديث خاص لموقع فوشيا أن العمل والتصوير يحتاجان تفرّغًا من أبطاله الرئيسيين، خاصةً وأن الحكاية تلامس شخصية معروفة وكبيرة على الصعيدين العربي والإسلامي.

كما تحدّث الخاني عن علاقته بالأعمال التاريخية التي بدأت مع بداية مسيرته الفنية، عبر أعمال كثيرة لاقت نجاحًا في العالم العربي، مبينًا أن مثل هذه الأعمال ترفد الدراما السورية والعربية، وتوصل حقائق كثيرة لا يعرفها الجمهور.