وفاة المخرج الأمريكي ستانلي دونين.. صور

أكدت تقارير إعلامية عالمية وفاة المخرج الأمريكي الشهير ستانلي دونين، الراقص السابق الذي أخرج بعضًا من أعظم الأفلام الموسيقية في هوليوود، وذلك عن عمر يناهز 94 عاما.

وكانت صحيفة شيكاجو تريبيون، قد كشفت نقلًا عن ابنه مارك دونين إن المخرج السابق، الذي فاز بجائزة الأوسكار عن مجمل أعماله عام 1998، توفي بأزمة قلبية يوم الخميس 21 فبراير بمدينة نيويورك.

وكان دونين، قد اشتهر بأفلام“Singing In The Rain” و“Seven Brides For Seven Brothers” و “On The Town” وغيرهم ضمن مسيرة حافلة جعلته أحد رواد الأعمال السينمائية الموسيقية.

وفي عام 2006، أشاد معهد الفيلم الأمريكي بفيلم “Singing In The Rain” الذي شارك “دونين” في إخراجه مع المغني جين كيلي، باعتباره أعظم فيلم موسيقي على الإطلاق.

والجدير بالذكر أن دونين، ولد في 13 أبريل عام 1924 بمدينة كولومبيا في ولاية ساوث كارولاينا، وبعد تخرجه من الثانوية في سن السادسة عشرة اتجه مباشرة إلى نيويورك وانضم لفرقة موسيقية في عام 1940.