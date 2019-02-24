سميرة صدقى تعود للدراما بعد غياب طويل بـ«كتف قانونى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعود الفنانة القديرة سميرة صدقي” إلى الدراما التلفزيونية بالمسلسل الكوميدى كتف قانونى للعرض في رمضان بعد غياب عدة سنوات.

وتدور أحداث مسلسل “كتف قانونى”، حول شاب مصرى يدعي “يوسف” حفيد ﻷحد الأثرياء والذى يقيم مع جده فى قصر كبير يحب إحدى الفتيات “قشطة” من أسرة متوسطة الحال ويرفض الجد ارتباط حفيده إلا أن يجتهد ويثبت وجوده.

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ويشارك في بطولة كتف قانوني بطولة أحمد بدير، سارة سلامة ، احمد سلامة ، نيرمين ماهر ، سميرة صدقي ، محمد نجاتي ، علاء مرسي ، تأليف فتحي الجندي ،إنتاج عصام طنطاوي توزيع محروس المصرى ومن إخراج عادل الأعصر.

وعلى جانب أخر، كشفت الفنانة المصرية القديرة والمنتجة سميرة صدقى، في تصريحات صحفية، عن أن سبب اختفائها وغيابها عن الساحة الفنية لمدة تتجاوز الـ15 عاما، كان بسبب وفاة والدتها ومن ثم إصابتها بالسمنة المفرطة، والتى غيرت تماما من شكلها على حد قولها، وجعلتها لا تمتلك الجراة أو الشجاعة للظهور مجددا.

وأشارت الفنانة الكبيرة، إلى أن عودتها للساحة مجددا كانت عام 2015 من خلال مسلسل “الصندوق الأسود”، للمخرج عادل الأعصر، ومن تأليف طارق بركات، وبمشاركة رانيا يوسف وتامر هجرس، وعدد كبير من الفنانين، والذى عرض حصريا على فضائية النهار.