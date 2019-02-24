متابعة بتجــــــــــــرد: نشر وزير الدفاع اللبناني صورة عائلية عبر حسابه الرسمي على انستغرام.
وقد جمعت الصورة الوزير وزوجته الفنانة جوليا بطرس وولديهما طارق وسامر، وبحسب ما يظهر تستمتع العائلة برحلة تزلّج في أحد المنتجعات الشتويّة في فرنسا.
وفي حين لم يعلّق بو صعب على الصورة، الاّ أن التعليقات انهالت عليها وقد أثنى رواد الانترنت على الرابط القوي بين أفراد العائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر رحلة عائلية لـ جوليا بطرس وعائلتها في الجبال الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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