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متابعة الخليج 365: شاركت النجمة الإماراتية أحلام جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها.
وتألّقت أحلام في الصور بإطلالة كلاسيكية أبرزت أناقتها وجمالها فسرقت الأنظار نحوها وحققت صورها عشرات آلاف علامات الإعجاب والتعليقات من متابعيها.
هذا وأثنى روّاد الإنترنت على ذوق أحلام الرفيع بإختيار الأزياء والفساتين التي تعتمدها في حفلاتها والمناسبات التي تشارك فيها وتصبح في كلّ مرّة “ترند” لسيدات الخليج.
على صعيد آخر، تواصل أحلام حصد نجاح أغنيتها الجديدة “أبرحل” التي حققت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة في فترة قصيرة جدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر أناقة أحلام حديث الجمهور.. شاهدوا أحدث صورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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