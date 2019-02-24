أناقة أحلام حديث الجمهور.. شاهدوا أحدث صورها

متابعة الخليج 365: شاركت النجمة الإماراتية أحلام جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها.

وتألّقت أحلام في الصور بإطلالة كلاسيكية أبرزت أناقتها وجمالها فسرقت الأنظار نحوها وحققت صورها عشرات آلاف علامات الإعجاب والتعليقات من متابعيها.

هذا وأثنى روّاد الإنترنت على ذوق أحلام الرفيع بإختيار الأزياء والفساتين التي تعتمدها في حفلاتها والمناسبات التي تشارك فيها وتصبح في كلّ مرّة “ترند” لسيدات الخليج.

على صعيد آخر، تواصل أحلام حصد نجاح أغنيتها الجديدة “أبرحل” التي حققت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة في فترة قصيرة جدًا.