محسنة توفيق في "أسوان لسينما المرأة": "وداعا بونابرت" أصعب أدواري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الفنانة المصرية محسنة توفيق عن سعادتها بتكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، لافتة إلى أنها ممتنة لأسرتها البسيطة التي حرصت على تعليمها وشقيقتيها فضيلة ويسر، وكذلك لإيمانها بأفكارهن التي كانت سببا رئيسيا في نجاحهن.



وخلال ندوة تكريمها التي أدارها الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، قالت توفيق: "إنها تهتم بالتاريخ منذ صغرها وخاصة التاريخ المصري، وطوال الوقت كانت تشعر بالخوف على الدولة وقت الاستعمار والإنجليز".

وأضافت توفيق: "أنا من المؤمنين بأن الشعوب هي صانعة التاريخ وليس الأفراد، فهم صناع نجاح أي شخصية شهيرة ظهرت في مصر"، مضيفة: "أقول للمصريين يجب أن تصدقوا أنكم عظماء تستطيعون أن تجعلوا وطنكم أفضل".

وقالت: "الشهرة التي حصلت عليها في شبابي لم تأخذني لمرحلة الغرور، وخشيت منها، وكنت فتاة من طبقة وسطى، وشاهدت تغير نظرة الحياة بين المحيطين بي وتغير الأفراد والمجتمع معه".

واستطردت: "تمنيت أن أكون فتاة تندفع نحو كل جيد ومفيد لوطنها بدافع وطني، وشاهدت بعيني تنحي عبدالناصر ورغم غضبي وسخطي لكنني سرت بين المصريين في الشوارع وكان الأمر نقطة تحول في حياتي".





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وعن المخرج يوسف شاهين قالت: "لم يقم يوسف شاهين يوما بالسيطرة عليّ في العمل، وكان شخصا متعاونا يوجه الممثل ناحية إحساسه وإيقاع العمل"، مضيفة أنه من أكثر الناس الذين عرفوا شعب مصر والبسطاء أحبوه، موضحة أنها تحب فيلم "إسكندرية ليه" أكثر من فيلم "العصفور"، معتبرة أن دورها في "وداعا بونابرت" كان الأصعب على الإطلاق.

وأشارت توفيق إلى أنها خاضت معركة كبيرة ليستمر عرض مسرحية "منين أجيب ناس" لمدة 3 أشهر، حيث كان مقدرا لهذا العرض أن يقدم لمدة 15 يوما فقط، لكن المسرحية رفعت شعار كامل العدد في كل أيام عرضها، مما أجبرهم على الاستمرار.

وأشارت محسنة إلى أنها تحت أمر كل المخرجين إذا كان العمل سيقدم قيمة للمجتمع، خاصة أن اختياراتها كانت وستظل تعتمد على القيمة وليس على طبيعة الشخصية سواء كانت طيبة أو شريرة.

وفيما يخص ابتعادها عن الساحة الفنية قالت: "لست منتجة أو مخرجة ولو عرضت عليّ أعمال مناسبة سأقبلها".

وأشارت محسنة توفيق إلى أنها تمنت تقديم شخصية "سلمى" في مسرحية "الفتى مهران" لعبدالرحمن شرقاوي بعد النكسة مباشرة، ولكنها لم تخرج للنور رغم أنها قامت بعمل بروفاتها.

ولفتت توفيق إلى أن المخرجين الذين أثروا في حياتها بشكل كبير هم: يوسف شاهين وعاطف الطيب وخيري بشارة.