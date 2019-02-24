ميغان ماركل في المغرب تمتنعُ عن تناول التمر وترسم الحنّاء على يديها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأتْ دوقة ساسيكس ميغان ماركل، وزوجها الأمير هاري جولتهما في المغرب، والتي تستمر لمدة 3 أيام، ووفق جدولهما المقرّر، انضمّ الزوجان إلى حفلٍ شعبيٍّ للحنّاء في قرية آسني.

وقامتْ إحدى الشابات المغربيات، برسم الحناء على يد ميغان ماركل، وهي عبارة عن مجموعة "زهرات" صغيرة، امتدّت على ساعدها وكفّ يدها اليُمنى، فيما كان زوجها الأمير هاري، يجلس بجانبها وحولهما مجموعة سيدات مغربيات.

وارتدت الدوقةُ بلوزة سوداء ضيّقة، مع بنطالٍ ضيقٍ من الجينز ومعطفٍ ثقيلٍ بلونٍ أزرق غامق، ووضعت وشاحًا رمادي اللون، بينما اعتمدت حذاءً مسطحًا مريحًا يساعدها على المشي والتجوال.

وفي أثناء تجوالها، قامت الدوقة بعرض الوشم على طفلتين كانتا تقفان في طريق الزوجين ضمن الحشود، لإلقاء التحية عليهما، مما دفع ميغان لتجثو على ركبتيها وتتبادل معهما أطراف الحديث.

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ووصل الزوجان الملكيان، إلى الدار البيضاء مساء السبت، ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ماركل امتنعت عن تناول التمر، لدى تقديمه لها وللأمير هاري، لحظة وصولهما مطار محمد الخامس الدولي.

ورَسْمُ الحناء هو تقليد تقوم به النساء المغربيات الحوامل عادةً في شهرهنّ السابع، ولهذا أردنَ من دوقة ساسيكس وضعه للاحتفال بها وبجنينها المتوقّع ولادته في نيسان/إبريل القادم.