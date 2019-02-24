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شكرا لقرائتكم خبر عن رقصة التحدى على أغنية "أنا ولا عارف".. اعرف تامر حسنى قال إيه؟.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب نجم الجيل تامر حسنى جمهوره الدخول فى تحدٍ جديد، من خلال تأدية إحدى الرقصات الصعبة على أنغام أغنية "أنا ولا عارف".
تحدى أغنية أنا ولا عارف
تامرحسنى نشر فيديو عبر خاصية ستورى على إنستجرام لثلاثة شباب يؤدون رقصة صعبة على أغنية "أنا ولا عارف"، والتى سبق أن أصدرها ضمن ألبوم "بنت الإيه" منذ حوالى 12 عاما.
شباب يؤدون رقصة على أغنية أنا ولا عارف
وعلق تامر حسنى قائلاً: "حد ركب الرقصة دى على أغنية أنا ولا عارف.. وبصراحة لايقة أوى.. وبجد حركة صعبة وممكن نعملها تحدى.. واللى هيعرف يعملها يكتب أنا بقى عارف".
ستورى حساب تامر حسنى على انستجرام
ويحتفل المطرب تامر حسنى بتصدر كليب "ناسينى ليه"على قائمة Top Tracks مصر لموقع يوتيوب، لمدة 7 أيام متواصلة، وذلك منذ طرحه فى 16 فبراير الماضى، حيث حصد أكثر من 14 مليون مشاهدة حتى الآن.
يذكر أن أغنية "ناسينى ليه" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج سعيد الماروق، ومونتاج عمرو عاكف.
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