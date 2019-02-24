شكرا لقرائتكم خبر عن انھیار فى الأرض والبحار.. أغنية جديدة لفرقة شارموفرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "انھیار فى الأرض والبحار، كبر كرش الكون ونط من بنطلونه زرار، مش محتاجة علم أو دراسة ولا استفسار".. بمثل هذه الكلمات الغريبة في تركيبتها، فاجأت فرقة شارموفرز جمهورها بإطلاق أغنية جديدة من ألبومها المنتظر "انفصام" حملت اسم "دنيا".

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بعد 3 أيام فقط عن إطلاقها أغنية "رقصت" وقرابة أسبوع عن ظهور كليب أغنية الألبوم الرئيسية "انفصام"، كشفت فجأة عن أغنية جديدة من ضمن الألبوم دون إعلان مسبق عنها، رغم إعلانها إطلاقه رسميًا بحفل غنائي كبير مساء الجمعة 8 مارس المقبل، بالتجمع الخامس، ويبدو أن الفرقة ستستمر على هذا النهج خلال الأيام المقبلة بإطلاق أغنثية منفردة كل فترة حتى ظهور الألبوم كاملًا، كنوع من التسويق على منصات السوشيال ميديا.



