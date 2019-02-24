العرب قادمون والأبطال الخارقون يطرقون الأبواب.. 5 مشاهد من أوسكار هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يستعد العالم اليوم الأحد لإقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، والمقرر على مسرح "كوداك" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. إلا أن هذا العام يشهد فيه الأوسكار العديد من الأشياء الجديدة عليه، نستعرضها لكم في التقرير التالي:

1. العرب قادمون

في سابقة لم تحدث من قبل، هناك العديد من النجوم ذو الأصول العربية والمسلمين المرشحون هذا العام لعدد من الجوائز الهامة، إذ يقترب النجم الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك من الفوز بالأوسكار الأولى بمسيرته الفنية، ليصبح أول ممثل عربي يفوز بهذه الجائزة في تاريخها، إلى جانب المخرجة اللبنانية نادين لبكي المرشحة لجائزة "أفضل فيلم أجنبي" بفيلمها "كفرناحوم"، في منافسة شرسة مع عدد من أهم الأعمال السينمائية.

وهناك أيضًا النجم الأمريكي ماهرشالا علي، وهو أول مسلم يفوز بالأوسكار في تاريخ الجائزة عن دوره بفيلم "Moonlight" عام 2016، ويترشح هذا العام لجائزة "أفضل ممثل في دور مساعد" عن دوره المميز بأحدث فيلم الدراما "Green Book". كما يُسجل للعرب في هذا الحفل الهام وصول الفيلم السوري "عن الآباء والأبناء" للمخرج طلال ديركي لترشيحات قائمة "أفضل فيلم وثائقي"، وأيضًا فيلم "Free Solo"، المشاركة في إنتاجه دولة الإمارات.

2. الأبطال الخارقون لأول مرة

فوجئ محبو أفلام الأبطال الخارقين بقرار أكاديمية الأوسكار عن ترشح فيلم "Black Panther" لـ7 جوائز دفعة واحدة، من بينها أفضل فيلم في العام، في سابقة هي الأولى لهذه النوعية من الأفلام.

وعلى الرغم من تباين الآراء بين الجمهور ورواد مواقع التواصل حول ترشح الفيلم من الأساس، إلا أن الفيلم على موعد مع التاريخ لدخول بوابة الأوسكار من أوسع أبوابها.

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3. الأوسكار تنصف سبايك لي

بعد ما يقرب من ثلاثين عامًا من العمل في صناعة السينما في هوليوود، قررت الأوسكار ترشيح المخرج الأمريكي سبايك لي لجائزتها بقائمة "أفضل مخرج"، وذلك للمرة الأولى بمسيرته السينمائية، بعد نجاحه الكبير في لفت الأنظار لفيلمه الدرامي "BlacKkKlansman" الفائز بجائزة "لجنة التحكيم الكبري". وقد رُشح فيلم هذا العام لـ6 جوائز أوسكار، ليكون سبايك أحد أقوى المنافسين على الجائزة.

4. نجمة فيلم "Roma" أول ممثلة من السكان الأصليين تترشح للأوسكار

ضمن خطة التطوير التي تعمل عليها أكاديمية الأوسكار منذ فترة، والتي تحرص على الاختلاف والتميز في ترشيحاتها، قررت الأوسكار ترشيح الممثلة المكسيكية ياليتزا اباريسيو، نجمة فيلم الدراما "Roma"، لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثلة في دور رئيسي، في سابقة هي الأولى لأحد السكان الأصليين في تاريخ الأوسكار. وجاء ترشيحها نظرًا لدورها الاستثنائي بأحداث الفيلم .

5. ليدي جاجا وبرادلي كوبر ضمنا جائزة "أفضل أغنية"

كلما أذنت اللحظات بقرب حفل الأوسكار زادت التوقعات بفوز أغنية "Shallows" من أحداث فيلم الموسيقي والرومانسية "A Star is Born" بجائزة أفضل أغنية هذا العام، وذلك بعد اكتساحها عددًا من المحافل السينمائية، منها "جولدن جلوب"، وجوائز اختيار النقاد، و"بافتا" البريطانية، لتكون الأغنية هي الأقرب للفوز بجائزة الأوسكار هذا العام.​