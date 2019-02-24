بعد سنوات من الاعتزال.. أحمد صلاح حسني يستعرض مهاراته بكرة القدم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، مقطع فيديو، أظهره يمارس كرة القدم، وذلك بعد سنوات من اعتزاله واتجاهه للتمثيل.

كتب حسني، في تعليقه على الفيديو: "والله زمان يا كرة القدم".

يُذكر أن أحمد صلاح حسني لعب للنادي الأهلي قبل أن يخرج للاحتراف ويعتزل كرة القدم ويتجه للتلحين والتمثيل.