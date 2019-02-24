بالفيديو: لطيفة تدخل في نوبة بكاء بسبب والد راغب علامة

حلّ النجم اللبناني راغب علامة ضيفاً بإحدى حلقات البرنامج الموسيقي الترفيهي الغنائي “حكايات لطيفة” الذي تُقدِّمه الفنّانة لطيفة على قناة أبوظبي، وتحدّث عن اللحظات الأخيرة في وفاة والده.

واستطاع علّامة أن يُبكِي لطيفة بالحلقة بعد أن حكى ما فعله مع والده في الساعات الأخيرة قبل وفاته، قائلاً: “اليوم الذي توفِّي فيه والدي كنت أعلم أنّه سيُغيب عن الدنيا خلال ساعات، وقبل أن ننطق الشهادة في أذنه غنّيت له (كل ده كان ليه)، وحينها أمسك بيدي دون أن يلفظ بكلمة، ثم فارق الحياة”.

ولفت علامة إلى أنّه صوّر ذلك الموقف قبل رحيله، حينها بكت الفنّانة لطيفة بشدّة، وقالت: «شيء قاسٍ وموجع»، حتى خفّف عنها راغب الأجواء.

ويستضيف البرنامج في كل حلقة نخبة من أهم نجوم الغناء في العالم العربي، ليستعيدوا ذكريات زمن الفن الجميل من خلال تأدية أغنيات تركت بصمة في عالم ذكرياتنا لكبار ومشاهير الغناء العربي.