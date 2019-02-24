بالصور والفيديو: هاري وميغان في المغرب.. استقبالٌ بالتّمور والحليب و إطلالة حمراء للدوقة

هبطتْ طائرة دوقا ساسكس، الأمير هاري، وميغان ماركل، ليلة أمس السّبت، في مطار كازابلانكا بالمغرب، وذلك بعد تأخّر إقلاعها ساعتين من لندن، وكان في استقبالهما بالمطار، السّفير البريطانيّ لدى المغرب “توماس ريلي”، الذي عبّر عن حماسه الشّديد بزيارتهما، من خِلال سلسلة من التّغريدات، التي نشرها عبر حسابه في تويتر.

وفُرِشَ السّجاد الأحمر على أرض المطار، واصطفّتْ القّوات المُساعدة المغربية، استقبالًا للوفد الملكيّ البريطانيّ، كما تمّ التّرحيب بالضّيوف على طريقة العادات المغربية، فقُدّمت التّمور، وكؤوس الحليب، قُبيل مُغادرة الدّوقين، إلى ملاذهما في تلك الليلة، بسيارة ليموزين فاخرة، حيث قضيا ليلتهما، في واحدة من أماكن الإقامة الملكية، التّابعة للعائلة المالكة المغربية، وسيستقبلهما ولي عهد المغرب، الأمير “مولاي حسن”، البالغ من العُمر 15 عامًا.

وعلى صعيد الإطلالة، ارتدتْ الدّوقة الحامل، فُستانًا راقي التّصميم من اللون الأحمر، وصل طوله إلى الرّكبة، وجاء الجزء العلويّ بستايل الكاب، اختارته ميغان من مجموعة ربيع 2018، من علامة فالنتيتو.

وأكملتْ ماركل إطلالتها، بانتعال كعب عالٍ، لونه بيج، طابق لون حقيبتها من نوع “VRing” من علامة فالنتينو أيضًا، وصل سعرها إلى 1,775 دولارًا، واعتمدتْ تسريحة شعرها المعهودة، الكعكة الخلفية المشدودة، واختارتْ ألوانًا وردية لمكياجها.

يُذكر، أنّ هاري وميغان في زيارةٍ رسميّةٍ إلى المغرب، مُدتها 3 أيام، إذْ سيزوران من خلالها جبل أطلس الشّهير، إلى جانب مجموعة من المدارس، والعائلة الملكية المغربية.

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2019/02/23/877344579602658943/1024x576_MP4_877344579602658943.mp4