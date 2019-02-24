هاجمت الإعلامية الكويتية ”مي العيدان” الفنانة فرح الهادي بعدما نشرت فيديو لها بـ ” لوك جديد ” متهمة إياها بمحاولة فاشلة لتقليد الفاشينيستا ”مودل روز”. وقالت ” العيدان ” عبر ” إنستجرام ” تعليقاً عليه: نيولوك فرح سعد فرحان هادي.. حبيت بس لن تصبحي مودل روز الفرق شاسع بينكما.. لا تكررينها أوكي بيبي .

وكانت الفنانة فرح الهادي، قد نشرت فيديو، يكشف تفاصيل ” النيولوك ” الذي ظهرت فيه بشعر أصفر مبينة ردّ فعل زوجها، الفنان عقيل الرئيسي، الذي أصيب بذهول شديد بعد رؤيتها .

الجدير بالذكر أن مي العيدان سبق وهاجمت ” الهادي” بسبب حفل زفافها الثاني مع زوجها ، مؤكدة أنها مجرد أفكار تجارية .

وكتبت قائلة : إذا اللي قاعد يتكلم مجنون المستمع عاقل بسأل شنو حكاية الإنسان يقيم حفل زفاف مرة ثانية لكن واضح من أجل الشو وتجميع سبوتسرات يعني حسبة تجارية السالفة .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مي العيدان مهاجمة فرح الهادي: لن تشبهي مودل روز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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