بالفيديو: شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها

غالبت الفنانة السورية شكران مرتجى دموعها حين سألتها إحدى المذيعات عن مشاعرها بعد حرمانها من الإنجاب.

شكران مرتجى ردت على سؤال المذيعة رابية الزيات وهي تحتضن أحد الأطفال بقولها : طبعا كنت أتمنى أكون أما لطفل أو اثنين أو ثلاثة لأن الأطفال هم امتداد للرجل والمرأة في الحياة.

واستجمعت شكران مرتجى شتات نفسها التي تبعثرت على عتبة جرأة المذيعة ثم قالت : أنا أم لكثير من الأطفال .. لأولاد إخوتي وأخواتي .. اكتشفت أني أحبهم كثيرا .. لتعود المذيعة وتتدارك الموقف بالقول: الأمومة ليست بالإنجاب فقط بل لها العديد من المعاني الأخرى.

والمعروف أن شكران مرتجى ممثلة سورية من مواليد 12 ديسمبر 1970.

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