بعد هجومه على الأهلي .. ما لا تعرفه عن أمير طعيمة

كتب - أحمد أيوب:

اثارالشاعر أمير طعيمة الجدل، وذلك بعد حملة الهجوم الشرسة التي شنها ضده جمهور نادي الأهلي، مما دفعه للتأكيد بأنه نادم عن حبه لهذا النادي وكرهه الشديد له وللمشجعين.

أمير طعيمة يعد واحدًا من أهم الشعراء في الوطن العربي وقد نجح بفضل موهبته في التعاون مع ألمع النجوم منهم عمرو دياب وشيرين وتامر حسني وإليسا ونوال الزغبي وسميرة سعيد وأنغام ومصطفى قمر ونانسي عجرم وهيفاء وهبي ، فلا يوجد مطرب بالوطن العربي لا

يتمنى العمل معه.

ولكن ما لا يعرفه الكثير أنه تخرج من كلية التجارة وعمل لسنوات كمحاسب بأحد البنوك قبل أن يقرر التفرغ للشعر.

أمير طعيمة متزوج من المطربة المعتزلة جيني، والتي قدمت ألبوما غنائيا واحدا طوال مشوارها الفني بعنوان بلاش اسئلة.

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وكان أمير طعيمة شن أمس هجوما حادا على النادي الأهلي وكتب من خلال حسابه على فيس بوك : "الناس كلهم عارفين

إني مش أهلاوي ولا زملكاوي وإن كان احترامي للأهلي ككيان احترام كبير، وعشان تفهموا اللي هقوله كويس لازم تدخلوا على صفحتي الرسمية وتشوفوا تعليقات جمهور الأهلي المحترم على آخر بوست رغم إنه بوست فني".

وأضاف: "المختصر المفيد أنا حاليا ما بكرهش في حياتي قد الأهلي طالما ده جمهوره، هتقولي قلة؟ هقولك لا.. مفيش تعليق واحد يتوصف بالاحترام لا على فيس بوك ولا تويتر".

تابع: "بعلن ندمي واعتذاري لنفسي على أغنية نادي المبادئ اللي أهديتها للخطيب في حملته الانتخابية، اللي مش عاجبه الكلمتين دول يخرج من عندي عشان ما أخسرش حد على موضوع تافه".