نشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات "تويتر"، مقطع فيديو، أظهره يمارس كرة القدم، وذلك بعد سنوات مناعتزاله واتجاهه للتمثيل.
كتب حسني، في تعليقه على الفيديو: "والله زمان يا كرة القدم".
يُذكر أن أحمد صلاح حسني لعب للنادي الأهلي قبل أن يخرج للاحتراف ويعتزل كرة القدم ويتجه للتلحين والتمثيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من الاعتزال.. أحمد صلاح حسني يستعرض مهاراته الكروية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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