كتب: عمرو إسماعيل نظمت ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا موسيقيًّا للعازفتين يودوم ستاينر وسيلين سيكرانبر باسم “HANDS”على خشبة مسرح الحكمة . قدمت العازفتان خلال الحفل باقات موسيقة متميزة على آلة البيانو والتى لاقت ترحيبات كبيرة من جمهور الحضور، عزفت كل منهما منفردة واجتمعتا معًا فى عدد من آلة البيانو والتى لاقت ترحيبات كبيرة من جمهور الحضور، عزفت كل منهما منفردة واجتمعتا معًا فى عدد منالباقات الموسيقية المتنوعة والتى استقبلها الحضور بترحيبات وتصفيق متتالٍ، وفى حديث معهن عبرتا عن سعادتهما بإقامة الحفل فى الساقية وأنه ليس الحفل الأول لهما فى مصر وتتمنان إقامة المزيد من الحفلات وبشكل مستمر ودائم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حفل موسيقى لـ“HANDS” بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.