"إيجيبشيان بروجيكت" تطلق ثلاث أغنيات جديدة فى حفلها بالساقية

كتب- عمرو اسماعيل

قدمت فرقة "إيجيبشيان بروجيكت" حفلها بساقية عبد المنعم الصاوى وسط "دندنات" وترحيبات الجمهور طوال فترات الحفل، والتى عبرت عنه رقصاته المتتالية وتمايله مع كلمات الأغنيات المقدمة إليه فى أغلفة موسيقية متميزة بصحبة الآلات الموسيقية فوق خشبة المسرح.

بدأ الحفل سريعًا على نغمات موسيقية متميزة سبقت أولى أغنيات الحفل والتى سجلها الفريق باسم "ياورد" وهى أغنية جديدة من باقات غنائية قدمها الفريق لأول مرة والتى كانت (حاجات وساعات) وتلاها أغنيات (إنت أنا

ومنين أجيبك)، ووسط ترحيبات كبيرة من الحضور استكمل الفريق حفله بمقطوعة موسيقية بعنوان "زار" تلاها أغنيات (ياصاحبى وعينى ياليل)، وتخلل الحفل بعض فقرات العزف المنفردة على آلات الكمان والدف وسط تحيات الجمهور وترحيباته الكبيرة.

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أما أغنية "سقانى الغرام" فقد كانت بطلة الحفل حيث كرر الفريق تقديمها للجمهور وتعالت خلالها الصيحات والترحيبات المؤيدة بشكل كبير، وفى ختام الحفل تسارعت

كاميرات الجمهور الشخصية لتسجل مع الفريق صورًا تذكارية تعبر عن مدى سعادته بأجواء الحفل حتى لحظاته الختامية، أما عن الفريق فهو يجمع بين الموسيقى الشرقية والإنشاد الصوفى، واستطاع الفريق بموسيقاه الساحرة بالآلات الشرقية مع الإيقاعات المختلفة والمتنوعة أن يقدم نوعًا جديدًا من الغناء الصوفى، وعبر لنا الفنان رجب وهو من مؤسسى الفريق عن سعادته بأن الفريق الآن يقدم الموسيقى "حية" على خشبة المسرح وأن الآلات الإلكترونية قد قننوا استخدامها نظرًا لغياب الفنان الفرنسى "جروم" والذى قال بأن غيابه عنهم لم يؤثر إطلاقًا فى اللون الموسيقى والشعبية الجماهيرية التى يحتلونها.