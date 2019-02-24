"إيجيبشيان بروجيكت" تطلق ثلاث أغنيات جديدة فى حفلها بالساقية

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قدمت فرقة "إيجيبشيان بروجيكت" حفلها بساقية عبد المنعم الصاوى وسط "دندنات" وترحيبات الجمهور طوال فترات الحفل، والتى عبرت عنه رقصاته المتتالية وتمايله مع كلمات الأغنيات المقدمة إليه فى أغلفة موسيقية متميزة بصحبة الآلات الموسيقية فوق خشبة المسرح.
بدأ الحفل سريعًا على نغمات موسيقية متميزة سبقت أولى أغنيات الحفل والتى سجلها الفريق باسم "ياورد" وهى أغنية جديدة من باقات غنائية قدمها الفريق لأول مرة والتى كانت (حاجات وساعات) وتلاها أغنيات (إنت أناومنين أجيبك)، ووسط ترحيبات كبيرة من الحضور استكمل الفريق حفله بمقطوعة موسيقية بعنوان "زار" تلاها أغنيات (ياصاحبى وعينى ياليل)، وتخلل الحفل بعض فقرات العزف المنفردة على آلات الكمان والدف وسط تحيات الجمهور وترحيباته الكبيرة.
أما أغنية "سقانى الغرام" فقد كانت بطلة الحفل حيث كرر الفريق تقديمها للجمهور وتعالت خلالها الصيحات والترحيبات المؤيدة بشكل كبير، وفى ختام الحفل تسارعت
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