شاهد.. رد أمير طعيمة على هجوم شادي محمد

أمير طعيمة

كتب - أحمد أيوب:

رد الشاعر الغنائي أمير طعيمة ، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، على هجوم كابتن شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق.

كاتبًا: "كابتن شادي محمد، كابتن النادي الأهلي لسنين طويلة في عصره الذهبي، يعني لاعب له ثقله عند الجماهير وكلمته، عايزكم كده تقروا البوستين المرفقين اللي كتبهم على صفحته الرسمية عشان يوصلوا لأكبر عدد طبعًا، أول واحد فيهم بيتهكم عليا أنا وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ونعتنا بالمطبلاتية، وطبعًا دي كانت إشارة الهجوم اللي حصل بشكل بربري لا يمت للأخلاق والمبادئ بصلة، سيبكم من الجزئية دي ومن خفة دمه الفظيعة في آخر البوست".

وأضاف أمير: "نركز في البوست الثاني وخاصة الجملة دي ونشوف الكابتن بيقول إيه: جمهور اتحول لمقاتلين على سوشيال ميديا وانتفاضة في حب الكيان، أنتم الدرع والسيف الحقيقي ولا أقبل أن يأخذ أحد منكم المشهد، هل فيه حضراتكم دليل أكتر من ده أن العيال دول فيه اللي بيحركهم بشكل مباشر أو على أقل تقدير بيشحنهم بالنوع ده من البوستات".

وتابع أمير طعيمة: "الأصعب في الموضوع إن كابتن شادي بعد ما بيزق الولاد دول للتهلكة ويتحبس اللي يتحبس (وبيشجع اللي اتحبسوا علي فكرة) كبيرة هيواسيهم ببوست

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لو اندفاعهم ده كان سبب في سجنهم أو في أي أمر جلل آخر، ويروح شباب ويشحن شباب غيره ويفضل هو على مقعده الوثير يضحي باللي يضحي بيه، أمثالك يا كابتن شادي هم اللي وصلونا للمستنقع ده، بس ما تقلقش هييجي دورك".

وأنهى أمير طعيمة ما كتبه بالقول: "عمومًا يا كابتن شادي أحسنت، مقاتلين السوشيال ميديا بتوعك جم عندي وعندي تقريبا ٥٠٠٠ شتيمة أبشع مما يتصوره بشر وقاموا بالمهمة، بس هم مش شطار زيك يبحثوا عن ألفاظ مسمومة لا يعاقب عليها القانون، لا دول مندفعين بس كله هيتحاسب، سقفة للكابتن شادي ولمبادئه".

يُذكر أن أمير طعيمة نشر على حسابه الشخصي بـ"فيس بوك" منشور يعلن به عن ندمه لكتابة أغنية للنادي الأهلي، بعدها تعرض لهجوم من جمهور النادي.