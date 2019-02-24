بالصور.. تامر حسني يؤدي العمرة ويدعو لجمهوره

تامر حسني كتبت - إيمان العوضي : شارك الفنان تامر حسني جمهوره بمجموعة صور له برفقة شقيقه وآخرين أثناء أداء العمرة، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق تامر علي الصور قائلًا: "الحمدلله ..و ربنا ينولها لكل من يتمناها.. اللهم آمين"، وانهالت عليه الدعوات من متابعيه عبر حسابه. ينولها لكل من يتمناها.. اللهم آمين"، وانهالت عليه الدعوات من متابعيه عبر حسابه.

جدير بالذكر أن تامر حسني أحيا مؤخرًا حفل غنائي ضخم بجده، للمرة الثانية وسط حضور جماهيري كبير أشعلهم حماسًا فيه بأجمل أغانيه التي تنوعت بين القديم والحديث، بالإضافه لأغاني ألبومه الجديد "عيش بشوقك"، وأعلن عن حفل أخر بالرياض قريبًا.

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