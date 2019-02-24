شاهد.. ريز وذرسبون تستعيد ذكرياتها مع الأوسكار وتهنئ الفائزين مقدمًا

ريز ويذرسبون

كتبت - إيمان العوضي :

حرصت الممثلة الأمريكية ريز ويذرسبون في تلك الليلة المميزة التي تنطلق فيها فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، علي إستعادة ذكرياتها وفرحتها في مثل ذلك اليوم عام 2006، عندما فازت بجائزة أحسن ممثلة عن فيلم "Walk the Line".

ونشرت ويذرسبون صورة التقطت لها

برفقة والدتها عقب تسلمها الجائزة عام 2006، علي حسابها بموقع انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "كان أفضل جزء في هذه الليلة Oscars هو مشاركته مع أمي".وتابعت: "اليوم أفكر في جميع المرشحين الذين عملواجاهدين للوصول إلى هنا.. تهانينا.. الليلة هي ليلتك".

يذكر أن فيلم "Walk In Line"، هو من أنجح أفلام السيرة الذاتية حيث يرصد قصة حياة جوني كاش وقصته مع الموسيقي وقصة حبه مع جون كارتر التي تقوم بدورها ريز ويزرسبون، وشاركها البطوله كل من خواكين فينيكس، جينيفير جودوين، روان أتكينسون، روبرت باتريك، تأليف وإخراج جيمس مانجولد.