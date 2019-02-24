محسنة توفيق في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: يوسف شاهين وعاطف الطيب وخيري بشارة أثروا في حياتي بشكل كبير

انتهت منذ قليل ندوة تكريم الفنانة القديرة محسنة توفيق ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والتي أدارها الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان.

وفي بداية الندوة عبر الكاتب الصحفي حسن أبو العلا عن سعادته بتواجد فنانة كبيرة بقدر وقيمة الفنانة القديرة محسنة توفيق وتكريمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مشيرا إلي أنه رغم قلة أعمالها إلا أنها أعمال ستظل خالدة بقيمتها الفنية الكبيرة.

وقالت محسنة توفيق: أنا من المؤمنين أن الشعوب هي صانعة التاريخ وليس الأفراد فهم صناع نجاح أي شخصية شهيرة ظهرت في مصر وهناك الكثير الذين أثروا في وأقول للمصريين يجب أن تصدقوا أنكم عظماء تستطيعون أن تجعلوا وطنكم أفضل.

وأضافت محسنة: ليس بالضرورة أن أصبح ما أنا عليه والشهرة التي حصلت عليها في شبابي لم تأخذني لمرحلة الغرور وخشيت منها وأنا كنت فتاة من طبقة وسطي وشاهدت تغير النظرة للحياة بين المحيطين بي وتغير الأفراد والمجتمع معه.

واستكملت توفيق حديثها قائلة: تمنيت أن أكون نفسي فتاة تندفع نحو كل جيد ومفيد لوطنها بدافع وطني وشاهدت بعيني تنحي عبد الناصر ورغم غضبي وسخطي إلا أنني سرت بين المصريين في الشوارع وكان الأمر نقطة تحول في حياتي ويومها قررت أن أظل بين المصريين واحدة منهم تمر بهمومهم ومشاكلهم اليومية.

واضافت "محسنة" :"أقول للجميع صدقوا

أنفسكم واقتنعوا أنكم شعب جيد يستحق الكثير وعندما حصلت علي الشهرة وأنا صغيرة كان من الممكن أن أشعر بالغرور أو أفتن بنفسي ولكني لم أقم بذلك وفضلت أن أكون بين الناس .

وردا علي سؤالها حول تحكم يوسف شاهين في الممثلين المشاركين في أعماله قالت: لم يقم يوسف شاهين يوما بالسيطرة على في العمل وكان شخص متعاون يوجه الممثل ناحية إحساسه وإيقاع العمل وأنا أري أنه من أكثر الناس الذين عرفوا شعب مصر والبسطاء وأحبهم وأحبوه وأنا أحب فيلم إسكندرية ليه أكثر من فيلم العصفور ودوري في وداعا بونابرت كان الأصعب.

واستكملت الحديث قائلة: يوسف شاهين من أكثر الناس الذين رأيتهم يؤمنون بقدرة الشعب علي التغيير وتقدم مصر للأفضل لأنه شخص يعتز بمصريته وبمواطني دولته، ولا توجد أدوار مرسومة لأي شخص فالخطأ والصواب نسبي في كل ما يخص صالح الوطن والمطلق في الخطأ هو ما يضر الوطن وأهله فقط.

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وأشارت توفيق إلي أنها خاضت معركة كبيرة ليستمر عرض مسرحية منين أجيب ناس لمدة 3 شهور وأوضحت أن المشاهدين فرضوا وجودهم رغم أنه كان مقدر لهذا العرض أن يقدم لمدة 15

يوم فقط لأن المسرحية رفعت شعار كامل العدد في كل أيام عرضها.

وقالت محسنة: أنا ممتنة لأسرتي البسيطة التي حرصت علي تعليمي أنا وشقيقتي فضيلة وشقيقتي يسر لأنني من أسرة متوسطة أحبت أبنائها وآمنت بأفكارهم وكانت سبب رئيسي فيما نحن عليه الآن.

وأشارت إلي أنها تحت أمر كل المخرجين مادام العمل سيقدم قيمة للمجتمع خاصة أن اختياراتها كانت وستظل تعتمد علي القيمة وليس علي طبيعة الشخصية سواء كانت طيبة أو شريرة خاصة وأنها قدمت دورين بهم شر ولكن كان لهم قيمة فنية.

وفيما يخص ابتعادها عن الساحة الفنية قالت: "أنا لست منتجة أو مخرجة ولو عرض علي أعمال مناسبة سأقبلها وأنا لم أكن أفكر في احتراف الفن والتمثيل ولكنها وجدت نفسي ممثلة وعندما عرض علي شخصية هند في مأساة جميلة لم أكن عضو في النقابة وكنت وقتها أريد دخول كلية الطب أو الزراعة لأكون مع الفلاحيين لمعالجتهم أو مساعدتهم في تطوير الأراضي الزراعية".

وأكدت محسنة توفيق أنها تمنت تقديم شخصية "سلمي" في مسرحية الفتي مهران لعبد الرحمن شرقاوي بعد النكسة مباشرة ولكنها لم تخرج للنور رغم أنها قامت بعمل بروفاتها.

وأوضحت محسنة توفيق أن المخرجين الذين أثروا في حياتها بشكل كبير غير يوسف شاهين هم عاطف الطيب وخيري بشارة وأشارت إلي أن أجمل أعمالها التي رغبت أن يراها الجمهور لم تعرض ولم يقدر لها أن تخرج للنور ويوما ما سيعرض هذا العمل، وقالت إنه إذا لم يشعر الفنان بالوجع والضيق في حياته لن يقدر علي تقديم أي شخصية تمر بمثل هذه الظروف .

وشددت محسنة علي أنها تهتم بالتاريخ منذ صغرها وخاصة التاريخ المصري وطول الوقت كانت تشعر بالخوف علي الدولة وقت الاستعمار والإنجليز.