10 معلومات عن حفل جوائز الأوسكار الـ91

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقام، مساء الأحد، حفل الأوسكار الـ91 في هوليوود، ويترقب عشاق السينما معرفة الفائزين بجوائز الأفضل لهذا العام.

في التقرير التالي نرصد أهم المعلومات الخاصة بحفل الأوسكار الـ91.



1- يصنف حفل الأوسكار باعتباره أكثر الأحداث العالمية مشاهدة بشكل مباشر على مستوى العالم.

2- شاهدالحفل العام الماضي 26.5 مليون شخص.



3- البث الرسمي لحفل توزيع جوائز الأوسكار على شبكة ABC التلفزيونية، وسينقل إلى أكثر من 225 دولة وإقليماً.

4-يبدأ الحفل الساعة ٨ مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ٥ مساء بتوقيت المحيط الهادئ.

5- الجوائز تمنح في ٢٤ فئة.

6- عدد أعضاء أكاديمية الأوسكار 7952 يختارون الفائزين بالجوائز.

7- حفل الأوسكار بدون مقدم رئيسي للمرة الأولى منذ ٣٠ عاماً، وللمرة الثالثة في تاريخ الأوسكار.

8- فيلم "الملحمة البوهيمية، بطولة النجم ذي الأصول المصرية رامي مالك، المرشح لجائزة أفضل ممثل، حصد 854 مليون دولار من مبيعات تذاكر دور السينما على مستوى العالم، ليصبح أنجح فيلم موسيقي من نوعه على الإطلاق.

9- سيعقد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 في مسرح دولبي في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس في بولاية كاليفورنيا.

10- أما مقدمو حفل الأوسكار ومعلنو الجوائز فهم:

أوكووافينا، دانيال كريج، كريس إيفانز، تينا فاي، أليسون جاني، بري لارسون، جينيفر لوبيز، فرانسيس ماكدورماند، جاري أولدمان، آيمي بولر، سام روكويل، مايا رودولف، أماندلا ستينبرج، تشارليز ثيرون، تيسا طومسون، وكونستانس وو، خافيير بارديم، أنجيلا باسيت، تشادويك بوسمان، إميليا كلارك، لورا ديرن، صامويل جاكسون، ستيفان جيمس، كيجان-مايكل كي، كيكي لين، جيمس ماكافوي، ميليسا مكارثي، جايسون موموا وسارة بولسون.