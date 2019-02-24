سارة الودعاني تروي تفاصيل ولادتها: "إبرة الظهر رحمة من الله"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ خبيرةُ التجميل السعودية ونجمةُ مواقع التواصل الاجتماعي سارة الودعاني، عن تجربتها مع إنجاب مولودها الأول، مشيرةً إلى أنها وضعت مولودها في مستشفى الموسى التخصصي في مدينة الإحساء بالمملكة، تحت قيادة الدكتورة همسة نوري.

وأضافت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على "سناب شات"، أنها انتقلت لمدينة الرياض، وتابعت ما بعد الوضع مع الدكتور عبدالكريم الجريملي.

وأكّدت أنها كانت "خائفةً" كثيرًا بسبب ألم الوضع، مضيفةً أنها أخذت "إبرة" الظهر الخاصة بالولادة باستشارة الأطباء.

وعن الولادة قالت: "تختلفُ من امرأة لأخرى، وأن البعض يستطيع أن يجعلها هينة والبعض يجعلها صعبة على المرأة أثناء الوضع".

وأشارت إلى أن "الإبرة" شيء مهم واصفة إياها بأنها "رحمة من الله"، رغم أن بعض صديقاتها لم يخضعن لها قبل الولادة.

وأعلنت خبرًا لجمهورها بأنها اتفقت مع المستشفى على خصم 10% لجمهورها الذي يقوم بالولادة في هذا المستشفى.

وأشارت إلى أن الولادة ليست سهلة وأنها متعبة، مؤكدةً أن الله منحها قوة التحمل، رغم أن البعض قال لها الأمر صعب ربما تموتين.

واستطردت أن والدتها ساعدتها في تخطّي جميع الآلام، وسهّلت عليها الأمر، متابعةً: "لا أعرف لو لم تكن موجودة ماذا كنت أفعل".

يُذكر أن سارة الودعاني، شاركت جمهورها فرحتها بإنجابها مولودها الأول من خلال نشرها صورةً عبر "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي تحمل مولودها بين يديها وتنظر له بفرحة، وهو ما يعكس مشاعر الأمومة والحنان التي تدفّقت داخلها تجاه مولودها.

وعلّقت على الصورة، قائلةً: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. رزقت بمولودي الأول (سعد) اللهم اجعله من عبادك الصالحين".