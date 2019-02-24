حلا الترك تتحدّث عن معاناتها النفسية بعد انفصال والديها: أفتقد لمّة العائلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّثت المغنية والممثلة البحرينية حلا التُّرك بصراحة عن معاناتها النفسية بعد انفصال والديها عن بعضهما، موضحةً أن حياتها صعبة للغاية وغير مريحة لأنها تفتقد لمّة العائلة.

وأكّدت حلا الترك خلال الحلقة الثانية من برنامج الواقع "حلا" الذي يكشف أسرار حياتها، أن انفصال والديها أثر على صحتها ونفسيتها بشكل كبير، لافتةً إلى أنها كانت تتمنّى أن تعيش حياتها بشكل طبيعي كأيّ فتاة وتنتهي من دراستها كما تريد ولكن الظروف التي تعيش بها صعبة.

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وقالت المغنية البحرينية المراهقة إنه في بداية مشوارها الفني وفي ظلّ ارتباط والديها كانت ترى الأمور عادية ولا تشعر بصعوبة العمل الفني بفضل اجتماعها مع عائلتها ولكن مع مرور السنوات وظهور المشاكل بدأت حياتها تتغيّر للأسوأ.

وأضافت حلا الترك أنها مرتاحة بالحياة الجديدة مع والدتها بعد تركها لوالدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، مشددةً على أن النظرة للحياة تختلف خلال العيش مع الأم لأن شعور الأم وإحساسها مختلفان.

وتخوضُ النجمة الشابة حلا الترك، تجربةً جديدةً في مسيرتها الفنية وذلك من خلال برنامج "حلا"، والذي يتطرّق إلى الأسلوب الذي تمضي فيه نجمة البوب ابنة الـ16 عامًا حياتها اليومية، وكيف تُحضّر لألبومها القادم، بالإضافة إلى تفاصيل حياتها الخاصة مع عائلتها وأصدقائها بموازاة عروضها وحفلاتها الموسيقية وغيرها من التفاصيل الشيّقة.