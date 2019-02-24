شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير هوليوود قبل الدايت "حمادة" وبعد الدايت "حمادة تاني خالص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا يلجأ كل مشاهير هوليوود إلى الجسم المثالى والحفاظ على مظهر وجسم لائق وممشوق لذلك سعى العديد من المشاهير إلى فقدان الوزن الزائد الذى جعلهم أيقونات الإرادة والعزيمة فى عالم هوليوود، تعرف على هؤلاء النجوم الذين فقدوا أوزان مهولة فى هوليوود وذلك كما ورد بموقع significadodesonar.



أوبرا وينفرى

1.أوبرا وينفرى:

منذ ظهورها على شاشات التليفزيون وهى سمينة وتألقت بالرغم من وزنها ولكن أرادت مقدمة البرامج الأشهر على الإطلاق أن تفقد وزنها الزائد، فبعد أن كان وزنها 108 كيلو وصلت إلى 73 كيلو.



ماريا كارى

2.ماريا كارى:

من أشهر مطربات هوليوود، واستطاعت المتألقة ماريا كارى أن تخسر أكثر من 20 كيلو ذلك عن طريق التمارين الرياضية واتباع أنظمة غذائية قاسية.



جانيت جاكسون

3.جانيت جاكسون:

استطاعت المطربة والممثلة جانيت جاكسون شقيقة مايكل جاطسون أن تخسر من الوزن 32 كيلو جرامًا لتتألق بظهر جذاب وممشوق بالرغم من أن عمرها 50 عامًا.



كوين لطيفة

4.كوين لطيفة:

بالرغم من إيمانها الشديد بشكل جسمها قبل فقدان الوزن الزائد إلا أن الفنانة الكوميدية كوين لطيفة استطاعت خسارة 20 كيلو جرام من وزنها.