بالصور.. تامر هجرس يمارس الرياضة بدراجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشر الفنان تامر هجرس مجموعة من الصور، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، أثناء ممارسته الرياضة بدراجته. ظهر هجرس في الصور بإطلالة صيفية بين الطبيعة، مرتديًا ملابس صيفية ونظارة. ويذكر أن آخر أعمال الفنان تامر هجرس فيلم "الديزل"، بطولة محمد رمضان، فتحي عبدالوهاب. وهو عمل من إخراج كريم السبكي.​

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