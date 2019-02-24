بالفيديو .. "ياريتك فاهمني" لأنغام تحقق المليون الأول

حققت أغنية "ياريتك فاهمني" للفنانة أنغام مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب، بعد طرحها يوم الأربعاء الماضي بقناة روتانا الرسمية.
"ياريتك فاهمني" من كلمات نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع مادي، وقد صدرت الأغنية ضمن ألبوم الفنانة
ويضم الألبوم 14 أغنية مختلفة من أبرزهم "حالة خاصة جدا، وياريتك فاهمني، وحبايبنا، ونزوة، وأساميك الكتيرة.
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