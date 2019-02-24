شاهد.. بيتر ميمي ينشر صورة جديدة من كواليس تصوير "كلبش 3"

بيتر ميمي

كتب - أحمد أيوب:

نشر المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات"إنستجرام"، صورة جديدة من كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" ، وعلق "ميمي" على الصورة

التي جمعته بالفنان أمير كرارة كاتبًا: "كلبش الموسم الثالث، باشا مصر".

وقد عرض الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" بدراما

رمضان العام الماضي، من بطولة أمير كرارة، وهيثم أحمد زكي، وروجينا، وهالة فاخر، وعبدالرحمن أبو زهرة. من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

ومن المقرر أن يخوض الجزء الثالث من المسلسل السباق الرمضان هذا العام.