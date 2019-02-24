صلاح عبد الله كتب - أحمد أيوب: نشر الفنان صلاح عبد الله تغريدة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، وجه بها رسالة للاعبي نادي الزمالك، قبل لقائهم بترو إتليتيكو في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. إتليتيكو في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. كاتبًا: "يارب الزمالك يلعب الليلة دي بروح الفانلة الحمرا". ويلتقى الزمالك اليوم في التاسعة مساءً نظيره "بترو أتليتكو" الإنجولي، في المباراة الثالثة بدور المجموعات. وكان الزمالك قد خسر من جورمايا 4-2 وتعادل مع نصر حسين داي 1-1. ​

كانت هذه تفاصيل خبر قبل لقائه مع بترو أتلتيكو .. صلاح عبد الله : يارب الزمالك يلعب بروح الفانلة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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