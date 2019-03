أريانا غراندي تحقق 200 مليون مشاهدة في شهر!

متابعة بتجــــــــــــرد: حقق فيديو كليب النجم العالمية أريانا غراندي الجديد 7Rings نسبة مشاهدة قياسية في فترة زمنية قصيرة جدًا.

وتخطى كليب أريانا غراندي الـ200 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الشهر الواحد على إتاحة عرضه عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

وكانت أريانا غراندي قد أصدرت منذ أيام ألبومها الجديد thank u, next عبر أهم المتاجر الرقمية.

ويتضمن ألبوم أريانا جراندي 12 أغنية وهي Imagine، Needy، NASA، Bloodline، Fake Smile، Bad Idea، Make up، Ghostin، In my head، Rings 7، thank u, next، Break up with your girlfriend وI’m bored.

الجدير ذكره أن أريانا غراندي كانت قد حصلت على لقب “إمرأة العام” وذلك وفقًا للإستفتاء الذي أجرته مجلة People الأمريكية.