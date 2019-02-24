النجم الهندي أرجون رامبال يحلم بتجربة الإخراج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف النجم الهندي أرجون رامبال عن أحدث أحلامه ومخططاته المتعلقة ببوليوود؛ حيث صرح بأنه يفكر جدياً في خوض تجربة الإخراج في حال وجود نص جيد واتفاق فكري بينه وبين أحد المؤلفين.

وقال رامبال لـ"لعين الإخبارية" إنه لا يمانع أيضا من إنتاج أولى تجاربه الإخراجية، ولكنه بالطبع لن يشارك فيها كممثل أو على الأقل سيكون هناك نجم بوليوودي كبطل، ومن الممكن أن تكون مشاركته مجرد مشاركة شرفية.





وعقّب الهندي على مشاركته في مسلسل "المكالمة الأخيرة" الذي يعرض على "يوتيوب": "إنها تجربة أكثر من رائعة"، مشيراً إلى أن نجوم العالم أصبحوا أكثر سعياً للمشاركة في تلك النوعية من الدراما بشكل كبير، فجمهور الإنترنت الآن أصبح في نفس أهمية جمهور السينما إن لم يكن أكبر".

يذكر أن مسلسل النجم أرجون رامبال "المكالمة الأخيرة "هو مسلسل تشويقي حركي، وبدأ عرض أولى علاقات المسلسل الجمعة الماضية.