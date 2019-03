هنا لوس أنجلوس.. لا صوت يعلو فوق صوت الأوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوجه أنظار العالم مساء الأحد إلى هوليوود، في قلب مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، لمتابعة حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ٩١، الذي يعد أهم حدث سينمائي سنوي.

ويبدأ نجوم هوليوود في التوافد على السجادة الحمراء الشهيرة، والمؤدية لمسرح دولبي الشهير في هوليوود، ابتداء من الساعة 6:30 مساء بتوقيت هوليوود.

وأعلنت السلطات المحلية في لوس أنجلوس إغلاق جميع الشوارع المؤدية لمسرح دولبي، على مسافة ميل تقريباً، من جميع الاتجاهات، وسط انتشار مكثف لرجال الشرطة والخدمات المدنية في محيط المسرح.

وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة المفاجئ في لوس أنجلوس، احتشد آلاف السائحين في شارع المشاهير الشهير، المؤدي لمسرح دولبي، على أمل التقاط صورة لنجمهم المفضل.

وفي أثناء ذلك، اخترقت "العين الإخبارية" كواليس السجادة الحمراء ومسرح دولبي، حيث تحول المكان لخلية عمل، للانتهاء من اللمسات الأخيرة قبيل حفل الأوسكار، فيما نشرت القنوات العالمية الناقلة للحفل كاميراتها في مواجهة بوابة مسرح دولبي والسجادة الحمراء، حيث سيتم إغلاق المكان بالكامل، قبيل الحفل ولن يتم السماح بدخول أي معدات إضافية.

ومن المنتظر أن تقدم فرقة كوين البريطانية الشهيرة لموسيقى الروك عرضاً خاصاً في الحفل، بعد النجاح الكبير لفيلم "الملحمة البوهيمية"، بطولة النجم ذي الأصول المصرية رامي مالك المرشح لجائزة أفضل ممثل.

"العين الإخبارية" ترصد أهم الترشيحات لحصد الجوائز الذهبية:

أفضل فيلم

الفهد الأسود "Black Panther"

المفضلة "The Favourite"

كلانزمان الأسود "Blackkklansman"

الملحمة البوهيمية "Bohemian Rhapsody"

كتاب أخضر "Green Book"

روما "Roma"

مولد نجمة "A Star Is Born"

نائب "Vice"

أفضل فيلم أجنبي

"كفر ناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي

"لا تنظر بعيداً" - ألمانيا

"اللصوص" - اليابان

"روما" - المكسيك

"الحرب الباردة" - بولندا

أفضل ممثل

رامي مالك عن فيلم "الملحمة البوهيمية Bohemian Rhapsody"



برادلي كوبر عن فيلم "مولد نجمة A Star Is Born"

كريستيان بيل عن فيلم "نائب Vice"

فيجو مورتنسن عن فيلم "كتاب أخضر Green Book"

ويليام دافو عن فيلم "على عتبة الخلود At Eternity's Gate"

أفضل ممثلة

ليدي جاجا عن فيلم "مولد نجمة A Star Is Born"

جلين كلوز عن فيلم "الزوجة The Wife"

أوليفيا كولمان عن فيلم "المفضلة The Favourite"

ميليسا مكارثي عن فيلم "هل يمكنك مسامحتي يوما Can You Ever Forgive Me"

وياليتزا أباريسيو عن فيلم "روما Roma"

أفضل مخرج

ألفونسو كوارون عن فيلم "روما Roma"

سبايك لي عن فيلم "كلانزمان الأسود Blackkklansman"



آدم مكاي عن فيلم "النائب Vice"

يورجوس لانتيموس عن فيلم "المفضلة The Favourite"

بافل بافليكوفسكي عن فيلم "الحرب الباردة Cold War"