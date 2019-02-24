- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحتفل بتصدر كليب "ناسينى ليه" قائمة Top Tracks على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب تامر حسنى بتصدر كليب "ناسينى ليه"على قائمة Top Tracks مصر لموقع يوتيوب، لمدة 7 أيام متواصله، وذلك منذ طرحه فى 16 فبراير الماضى، حيث حصد أكثر من 14 مليون مشاهدة حتى الآن.
تامر حسنى، نشر "بوستر" عبر خاصية "ستورى" ، وكتب:"ناسينى ليه.. الأول على قائمة الترند لمدة 7 أيام متواصلة".
تامر حسنى عبر انستجرام
يذكر أن أغنية "ناسينى ليه" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج سعيد الماروق، ومونتاج عمرو عاكف.
وعلى صعيد متصل قطع تامر شوطا كبيرا فى تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب"، والمقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة الفيلم خالد الصاوى، وزينة، محمد سلام، نانسى صلاح، وآخرون، قصة تامر حسنى، وسيناريو محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسنى يحتفل بتصدر كليب "ناسينى ليه" قائمة Top Tracks على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.