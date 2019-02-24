شكرا لقرائتكم خبر عن فى 10 أيام.. فيلم Alita: Battle Angel يحقق 156 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Alita: Battle Angel إيرادات وصلت إلى 156 مليون دولار، حيث طرح الفيلم يوم 14 فبراير الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 52 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و104 ملايين دولار حول العالم.

وتدور قصة فيلم Alita: Battle Angel حول أليتا التي تم ابتكارها من قبل الدكتور الغامض، لتصبح قاتلة وخطيرة على المجتمع، حيث إنها لا تستطيع أن تتذكر من هي، أو من أين أتت، لكن بالنسبة للدكتور إيدو، الحقيقة واضحة تمامًا، إنها الشخص الذي يمكن أن يكسر حلقة الموت والدمار التي خلفها تيبهارس، ولكن لتحقيق هدفها الحقيقي، يجب عليها القتال والقتل، وهنا يأتي دور أليتا الحقيقية، حيث أنها تجمع بين كونها ملاك من السماء جنبًا إلى جنب مع ملاك الموت.

فيلم Alita: Battle Angel من بطولة روزا سالازار، وإيزا جونزاليز، وجنيفر كونيلي، وإد سكرين، وميشيل رودريجيز، وكريستوف والتز، وكاسبر فان دين، ومن إخراج روبرت رودريجز، وتأليف جيمس كاميرون.