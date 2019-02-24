شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تزاحم الجمهور في ختام فعاليات منتدى "نوت" بمهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم فعاليات منتدى نوت ضمن الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بجلسة أدارتها الكاتبة والناقدة كريمة كمال بحضور كل من الكاتب السيناريست عاطف بشاى والناقدة ماجدة موريس والناقدة صفاء الليثى والناقد ياقوت الديب وشهدت الجلسة حضورًا كبيرًا واضطر البعض للوقوف والجلوس أرضًا لمتابعتها. وقال الكاتب عاطف بشاى: "أرى أن هناك فرصة فى ظل وجود هذا الحشد العظيم من نساء أسوان لنتحدث عن دور القوى الناعمة فى مناقشة قضايا المرأة فهناك العديد من الأفلام التى ناقشت هذا الأمر منذ ثورة 1919 عندما اجتمعت لجنة من السيدات لديهن رغبة فى تحرير المرأة وقمن بتشكيل لجنة نسائية للحديث مع المندوب السامى البريطانى برئاسة "شريفة مراد" ورده عليهن الذى قال فيه "كيف نستطيع أن نتفاعل معكم والمرأة عندكم فى المجتمع تعانى من الاستعباد داخل بيتها" وتذكرت هذا وتألمت كثيرًا. وأضاف بشاي: فى تاريخ السينما المصرية كانت تجسد المرأة وكأنها عاهرة أو راقصة أو شخص يتحايل على الرجل لتحصل على أمواله إلى أن تطورت السينما لتتغير مفهوم المرأة من خلال الأفلام التى تطرح ولابد أن نعالج ظاهرة تجسيد المرأة عبر السينما المصرية وأن تستفيق صناعة السينما لمعالجة قضايا المرأة بشكل صحيح عبر السينما. واستكمل الحديث الناقد ياقوت الديب قائلاً: إقامة منتدى نوت للمرة الثالثة فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يدفعنا لمناقشة كيفية طرح قضايا المرأة بشكل صحيح فى السينما المصرية لأن المرأة هى رائدة السينما المصريه منذ القدم ومصر من أكبر الدول التى توجد فيها العدد الأكبر من النساء العاملات بالسينما.

وأضاف الديب: مهرجان أسوان يهتم في المقام الأول بالأفلام التي صنعتها إمرأة أو السينما التي تناقش قضاياها سواء قدمها رجل أو إمرأة

فالسينما المصرية مدينة للمرأة وأذكر فيلم أريد حلا وهو من أهم الافلام بالنسبة لى التي عالجت وأثرت في تغيير قانون الأحوال الشخصية بمصر، وفي الوقت الحاضر قضايا المرأه تعالج بشكل سلبي في السينما ولابد أن نعيد النظر إلى ذلك فالمرأه اليوم عامله وزوجه وأم تعاني من مصاعب عدة ولابد من إدراك ذلك وإظهاره بالسينما المصرية.

واتفقت معه في الرأي الناقدة صفاء الليثي قائلة: أنا سعيدة بتواجد وحضور المرأة الأسوانية بجلسات منتدي نوت وهي ظاهرة إيجابية جدا، وتعد السينما التسجيلية من أهم الروافد الهامة التي تلقي الضوء علي مشاكل وقضايا المرأة فهي أظهرت نماذج عديدة من المرأة القوية العاملة المكافحة والفيلم التسجيلي يقدم صور رائعة مشرفة للمرأة ومن أهم الأفلام التي شاهدتها بهذه الدورة في المهرجان فيلم 4 نساء من مصر للمخرجة تهاني راشد.

وقالت الناقدة ماجدة موريس : قضايا المرأة لا تستطيع أن تظهر عبر الشاشة إلا بعدة عناصر من أهمها الإنتاج والكتابة الجيدة المبدعة من خلال دور عرض كافية وكان هناك نماذج عديدة من رائدات السينما المصرية أمثال مارى كويني وآسيا وعزيزة أمين

وأضافت ماجدة: هناك أفلام عديدة ناقشت قضايا المرأة في تاريخ السينما المصرية مثل فيلم مراتي مدير عام الذي أظهر ضرورة عمل المرأة وفيلم الحرام ولكن مؤخرا جاء فيلم تيمور وشفيقة ليعود بنا إلى الخلف سنوات بعدما تنازلت شفيقة عن الوزارة من أجل حبها لتيمور، وهناك العديد من صناع السينما مثل رأفت الميهي وصلاح أبو سيف وفطين عبد الوهاب وبركات الذين كانوا لديهم الشجاعة في مناقشة قضايا المرأه والسينما المصرية تحتاج لمناقشة هذه القضايا بدعم من المجتمع والضغط علي المسئولين لطرح مثل هذه القضايا وتوفير دور العرض خاصة وأن هناك العديد من المحافظات لا يوجد بها دار عرض.

وقالت "كريمة كمال": أرجو أن تهتم الدولة بدور العرض داخل المحافظات وتنظر بعين الاعتبار إلى هذه الأزمة لأن السينمات تعد متنفس للمجتمع ومجال هام جدا لمناقشة وطرح وعلاج قضاياه بشكل عام وقضايا المرأة بشكل خاص ونستطيع أن نستغل اختيار أسوان هذا العام عاصمة السينما الإفريقية وهذه فرصة للمطالبة بدور عرض جديدة بأسوان.

واختتمت الجلسة بقيام السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان والدكتوره عزه كامل رئيس منتدي نوت بتكريم نساء أسوان علي دورهم في قضايا المرأة وتسليمهم شهادات تقدير.