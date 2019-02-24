خاص| أحمد صبري غباشي: أجسد دور حاكم فرنسا في "الملك لير" أمام "الفخراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان الشاب أحمد صبري غباشي، عن سعادته بانضمامه لفريق عمل مسرحية "الملك لير" من إنتاج كايرو شو، ويقوم ببطولتها الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وقال غباشي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المسرحية إنتاجها ضخم، وتضم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: فاروق الفيشاوي، أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقي، محمد فراج، أحمد عزمي، ياسمين رئيس، ريهام عبدالغفور، محمد فهيم، وشرف لي أن أكون مع هذا الفريق".

وعن دوره في المسرحية التي يخرجها تامر كرم، أوضح "بعمل دور ملك فرنسا، مشهدي مع الناس كلها، وبمثل تحديدًا أمام الفخراني وياسمين رئيس"، لافتًا أنه من المقرر افتتاح العرض في منتصف مارس المُقبل، على مسرح كايرو شو في كايرو فستيفال بالتجمع الخامس، وأن البروفات تسير الآن على قدم وساق.

جدير بالذكر أن غباشي، قدم مؤخرًا عرض "حارة العشاق" على مسرح أكاديمية الفنون، عن قصة لأديب "نوبل" الكاتب نجيب محفوظ، قام بتحويلها لنص مسرحي، وأخرجها ولعب بطولتها، وعن التجربة قال "كان عرض ناجح جدًا، حضره لجنة من أساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية، منهم: سناء شافع، محمد عبدالمعطي، سميرة محسن، وعاصم نجاتي، وهم من أهم أساتذة التمثيل والإخراج في مصر".