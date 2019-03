أوسكار 2019: أفلام لا نصدّق أنها لم تفز بجائزة أوسكار رغم إشادة النقاد بها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 07:32 مساءً - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ 91 لحفل توزيع جوائز الأوسكار، وهو الحدث الأهم الذي تستضيفه ولاية لوس أنجلوس الأمريكية كل عام. بمجرد سماع كلمة "اوسكار" تتوارد الى أذهاننا أفلام تركت لدينا انطباعاً، لكن عكس التوقعات هناك الكثير من الأفلام التي أُعجب بها النقاد ولجان الجوائز، إلا أنها لم تفز بأي جائزة أوسكار على الرغم من كونها قد ترشحت في أكثر من فئة.

City of God

فيلم فرناندو ميريل وكاتيا لوند، الذي عالج قصة شابين عاشا في إحدى ضواحي ريو دي جانيرو، سلك كل منهما طريقاً مختلفاً. الفيلم صوّر واقع عاشته المدينة، وكان مؤثراً جداً. وعلى الرغم من أن العديد من النقاد قد أعجبوا بالفيلم، وصنفته مجلة "تايم" كأحد أبرز 100 فيلم في تاريخ السينما، وفاز بـ55 جائزة من بينها "البافتا" وغيرها، إلا أنه لم يفز بأي من الجوائز الأربع التي كان مرشحاً لها في حفل الأوسكار عام 2004، وهو ما استغربه العديد من المتابعين.



The Shawshank Redemption

هو أحد أبرز الأفلام الكلاسيكية في تاريخ السينما، عن رواية ستيفن كينج وبطولة الرائعين تيم روبنز ومورجان فريمان. استطاع الفيلم أن يشغل العالم على مدى سنين بسبب قصته وحبكته والتمثيل الممتاز. القصة تلاحق "أندي دفرسن" المحكوم عليه بالسجن المؤبد ظلماً في سجن شاوشانك بتهمة قتل زوجته وعشيقها. الفيلم لم يحصد ولا جائزة أوسكار من أصل 7 ترشيحات، منها أفضل فيلم وأفضل ممثل رئيسي لمورجان فريمان.



Psycho

لمن لا يعرف فيلم Psycho، على اﻷغلب ستتذكرونه من مشهد "الحمام" الشهير، حيث يدخل المجرم على الضحية حاملاً سكين مع موسيقى مرعبة ستشعرنا بالتشويق حتى بعد مشاهدته عدة مرات. Psycho، على الرغم من كونه فيلم معروف وأعجب العديد من الجمهور، أيضاً لم يستطع الفوز بأيٍ من الجوائز اﻷربع التي كان مرشحًا لها.



A Clockwork Orange

يروي قصة "أليكس" المحكوم عليه بالسجن قبل أن يتطوع لمشروع علاج تجريبي للعنف اقترحته الحكومة لمحاولة الحد من الجريمة بالمجتمع. الفيلم قوي جداً وأداء الممثلين فيه مقنع بشكل كبير، ومن الغريب أن يترشح الفيلم لـ4 جوائز أوسكار، دون أن يكسب أي واحدة منهم.



The Wolf of Wall Street

فيلم مارتن سكورسيزي الشهير، بطولة ليوناردو دي كابريو الذي كان يطمح بأن يفوز بأول جائزة أوسكار من خلال دور "جوردان بيلفورت" أو "ذئب وال ستريت"، إلا أن الحظ لم يحالفه العام قبل الماضي وخطف الجائزة الممثل ماثيو ماكونهي عن دوره في Dallas buyers club. كانت الآمال كبيرة على فيلم سكورسيزي خاصةً أنه ترشح عن 5 فئات، ومنها أفضل فيلم وأفضل مخرج، إلا أنه لم يفز عن أيٍ منها على الرغم من فوز دي كابريو بجائزة الجولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في الفيلم.



American Hustle

كان حديث النقاد العام الماضي خصوصاً أنه حصد 76 جائزة من المهرجانات المختلفة، منها الجولدن جلوب. الفيلم يروي قصة نصاب أمريكي "كريستيان بيل" وصديقته "إيمي آدامز" مجبران على العمل مع وكيل الـFBI الذي يدخلهما عالم المافيا. الفيلم يجمع في بطولته نجوم الصف الأول مثل برادلي كوبر و جنيفر لورانس و جيرمي رينر، وترشح عن 10 فئات بالأوسكار وكان من المتوقع أن يكسب العديد منها، إلا أن الأكاديمية قررت أن هناك أفلام غيره تستحق الجوائز، مما شكل مفاجأة لدى النقاد.

