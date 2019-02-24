يخلق من الشبه "خمسة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 07:32 مساءً - في هدف التميز والإختلاف أصبحنا نشاهد أعمالاً درامية وكوميدية بقصص غريبة جداً وخارجة عن المألوف فلا نستطيع توقع الأحداث، الحبكات وخصيصاً النهايات!



ولكن ما يميز مسلسل سايكو هو أن بطلة واحدة "أمل عرفة" تقوم بتأدية 5 أدوار كوميدية مختلفة تماماً في المسلسل وكمشاهد ستحب وتتعلق بكل شخصية من شخصياتها على حداً، ومن شدة إتقانها للأدوار الخمسة ستنسى أن جميع الشخصيات تؤديها ممثلة واحدة! وأكثر ما أثار إعجابنا هو أنه تم الجمع بين هذه الشخصيات بتكنيك عالي وجديد لنراهم مجتمعين في مشاهد متعددة وضمن كادر واحد ولقطات مشتركة حتى أن المشاهد يكاد أن ينسى أن هؤلاء ممثلة واحدة لشدة التباين والاختلاف بينهم. ويعتبر هذا العمل واستخدام هذه التقنية أمر جديد وتجربة فريدة من نوعها تحدث للمرة الاولى في الدراما العربية.



مسلسل سايكو ينتمي لنمط المسلسلات المتصلة المنفصلة. تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي ساخر حول إحدى الفتيات التي تعاني من المجتمع المحيط بها، نظراً لقولها الصدق دائما، مهما كلفها الأمر من مشاكل أو عقبات، فيتسبب ذلك في ظلمها كثيراً.



المسلسل من بطولة أمل عرفة في دور ( دلال ، ناجية ، نجدت، حكمت، وصال ) – أيمن رضا في دور أبو النور – حسام تحسين بيك – باسم ياخور – مروان خوري – فايز قزق – محمد حداقي – ناظلي رواس – طوني عيسى وغيرهم من نجوم الدراما السورية واللبنانية.



ولأن زي ألوان تحرص دائماً على تقديم ما هو جديد ومميز في الأعمال الدرامية تعرض الآن مسلسل سايكو كل جمعة وسبت الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.